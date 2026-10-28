В ночь с 28 на 29 октября алматинский "Кайрат" проведёт первый матч в рамках основного раунда футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Подопечные Густаво Парадеды сыграет против латвийского "Бейтара", дебютанта турнира.

Матч пройдёт в бельгийском Роосдале и начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал SPORT+.

31 октября "Кайрат" сыграет с бельгийским "Андерлехтом".

Досрочный выход в плей-офф

"Кайрат" попал в группу 2 А основного раунда турнира с "Андерлехтом", румынским "Юнайтед Галати" и "Бейтаром". В 1/8 финала выходят три лучшие команды квартета.

Однако "Юнайтед Галати" не примет участия в нынешнем розыгрыше. Клуб официально сообщил о приостановке в соревнованиях из-за серьезных финансовых проблем.

Таким образом, "Кайрат", "Андерлехт" и "Бейтар" автоматически обеспечили себе путевки в 1/8 финала (Элитный раунд) Лиги чемпионов.

Добавим, что в сезоне-2026/27 футзальной Лиги чемпионов сыграет две команды из Казахстана - помимо "Кайрата" в турнире выступит "Семей".