Определились все участники "Финала четырех" ЛЧ по футзалу

Определились все участники финального турнира Лиги чемпионов по футзалу по итогам Элитного раунда, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бенфика", "Спортинг" (оба - Португалия), "Пальма" (Испания) и "Андерлехт" (Бельгия) сыграют в "Финале четырех", матчи которого состоятся 4/5 и 6/7 мая. Место проведения турнира и расписание будут определены позже.

Отметим, что Казахстан в Элитном раунде представлял "Кайрат", но алматинский клуб вылетел из ЛЧ.

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