"Кайрат" упустил победу над "Бенфикой" и вылетел из Лиги чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" проиграл испанской "Бенфике" в последнем туре группового этапа Элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча началась с гола Альберта Акбаликов, но испанцы благодаря голам Ромуло и Артура добились волевой победы (2:1). Таким образом, "Бенфика" с семью очками выиграла группу. Второе место у чешского "Хрудим", который вничью сыграл с мальтийским "Луксор" (3:3). Алматинцы завершили выступление на третьей позиции.
Фото: Алихан Сариев.
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