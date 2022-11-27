"Барселона" сенсационно вылетела из Лиги чемпионов по футзалу

Испанская "Барселона" не смогла отобраться в "Финал четырех" по итогам Элитного раунда по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда стала второй в квартете D, тогда как первое место занял бельгийский "Андерлехт". Обе команды одержали по две победы в группе, а их очная игра завершилась со счетом 5:5. Все решил последний тур, "Андерлехт" разгромил румынский "Юнайтед Галац" - 9:0, а "Барса" расправилась с хорватской "Пулой" - 7:2, то есть бельгийская команда благодаря лучшей разнице мячей вышла в финальный турнир.

Как итог, "Барселона", действующий обладатель титула, впервые не прошла в "Финал четырех".

Отметим, что Казахстан в Элитном раунде представлял "Кайрат", но и алматинский клуб вылетел из ЛЧ.

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