Неожиданным результатом завершился матч Элитного раунда ЛЧ по футзалу

Интересный матч выдали испанская "Барселона" и бельгийский "Спортинг-Андерлехт" на групповом этапе Элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бельгийскому клубу удалось вырвать ничью у испанцев, уступая по ходу игры в три мяча. Встреча квартета D завершилась со счетом 5:5, хотя до стартового свистка явным фаворитом считали "Барсу".

После этого матча "Барселона" лишь по разнице мячей опережает "Спортинг-Андерлехт", занимая первое место в таблице. У команд по четыре очка.

Чтобы выйти в "Финал четырех", игрокам "Барселоны" теперь придется побеждать хорватскую "Пулу" в последнем туре и надеяться, что их разница мячей будет лучше, чем у "Андерлехта" в матче против румынского "Юнайтед Галаца".

Напомним, что победители групп Элитного раунда выйдут в финальный турнир, матчи которого состоятся 4/5 и 6/7 мая.

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