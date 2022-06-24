Названы лучшие игроки чемпионата Казахстана по футзалу

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Определены победители в некоторых номинациях чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2021/2022, сообщает Kazakhstan Futsal.

В минувшем сезоне "Кайрат" в 19-й раз подряд стал чемпионом страны, бронзу выиграл "Атырау", оказавшийся сильнее "Каспия" в противостоянии за третье место. 

Итак:

Лучший вратарь - Игита ("Кайрат").

Лучший защитник - Андерсон Сантана ("Аят").

Лучший игрок - Тьяго Сантана Гомес ("Каспий").

Лучший бомбардир - Альберт Акбаликов ("Кайрат"), 46 голов.

Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:

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Метки:
Футзал Кайрат АФК Аят МФК

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