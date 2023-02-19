Клуб "Эль-Посо" из Мургии, за который выступает нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан, одержал победу над "Барселоной", сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды встречались в рамках 20-го тура чемпионата Испании.

"Эль-Посо" одержал победу со счетом 3:2. Тайнан стал автором второго гола, отличившись на девятой минуте встречи.

В составе победителей также отличились Фелипе Валерио ('4) и Дарио Хиль ('12). У "Барселоны" забили Серхио Лосано ('7) и Марсеньо ('10).

Несмотря на поражение, "Барса" лидирует в чемпионате. Клуб Тайнана идет четвертым.