Лидер сборной Казахстана забил "Барселоне" и помог своей команде одержать победу 

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Вчера 19:39
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Клуб "Эль-Посо" из Мургии, за который выступает нападающий сборной Казахстана по футзалу Тайнан, одержал победу над "Барселоной", сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды встречались в рамках 20-го тура чемпионата Испании.

"Эль-Посо" одержал победу со счетом 3:2. Тайнан стал автором второго гола, отличившись на девятой минуте встречи.

В составе победителей также отличились Фелипе Валерио ('4) и Дарио Хиль ('12). У "Барселоны" забили Серхио Лосано ('7) и Марсеньо ('10). 

Несмотря на поражение, "Барса" лидирует в чемпионате. Клуб Тайнана идет четвертым. 

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Барселона

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