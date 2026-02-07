Легенда сборной Бразилии назвал главного таланта в казахстанском футзале

Бразильский нападающий Феррао на этой неделе официально покинувший "Семей", в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о молодом поколении казахстанских игроков.

По мнению экс-форварда "Барселоны", в Казахстане есть немало талантливых игроков, но он выделил защитника футзального "Семея".

"Из нового поколения казахстанских игроков мне нравится Расул Абдуманапулы. Он хорошо играет в обороне, в атаке, у него есть необходимый менталитет.

Игроки сборной Казахстана должны развиваться, перед ними есть прекрасные примеры. Когда я только начинал в сборной Бразилии, это была раздевалка, наполненная легендами, я был в восторге, но позже мы и сами стали такими, у нас были амбиции и примеры перед глазами. Думаю, в сборной Казахстан может произойти что-то подобное, ведь последние 10 лет у команды было невероятное поколение", - отметил Феррао.