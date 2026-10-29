"Кайрат" стал середняком в европейском футзале? Что ждёт клуб в Лиге чемпионов

АФК "Кайрат" стартовал в новом сезоне футзальной Лиги чемпионов с неубедительной победы над латвийским клубом ТФК "Бейтар". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем состоянии алматинской команды и не видит больших европейских перспектив.

"Кайрат" летом пережил достаточно глобальную перестройку. Команду покинули сразу несколько ключевых, определяющих, статусных игроков, которые прямым образом влияли на результат в последние годы. Среди них Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Эдсон.

Вместо них пришли новички рангом ниже. Да, Камиль Герейханов, Акжол Дарибай, Павел Карпов и Азат Валиуллин - это игроки уровня сборных Казахстана и России, но все-таки они не равноценны ушедшим.

"Кайрат", увы, уже не имеет прежних финансовых возможностей, чтобы приглашать игроков сборной Бразилии или хотя бы главных талантов из Южной Америки, как это было раньше. В алматинском клубе признают, что сейчас ценник на топовых бразильцев и молодых талантов сильно вырос и конкуренция за них очень высокая.



В последние сезоны клуб регулярно терял больших игроков, таких как Игита, Дуглас, Гадейя, Деннис, Рикардиньо, Алиссон и Денер. И с каждым трансферным окном клуб не восполнял эти потери, а лишь закрывал эти позиции крепкими, но не равноценными величинами.

Сейчас объективно в "Кайрате" есть лишь один игрок, который точно пригодился бы всем грандам европейского футзала - это капитан Кайо Руис. В остальном уровень конкуренции внутри команды снизился, и это в том числе отражается на результатах в Лиге чемпионов.

Нынешний розыгрыш ЛЧ вызывает как никогда много тревоги, поскольку уже в первом матче против достаточно скромного соперника "Бейтара", который попал в еврокубки во многом из-за форс-мажора (в Латвии чемпион страны "Рига" прекратила существование после сезона-2025/26), "Кайрат" испытал проблемы и разница в счёте оказалась минимальной - 5:3. Показательно, что нервы не выдержали даже у главного тренера алматинцев Густаво, которому показали красную карточку за бурные эмоции.

На фоне такого выступления вызывает опасения даже ближайший матч с бельгийским "Андерлехтом", ведь по именам и качеству состав соперника сейчас не сильно уступает тому же "Кайрату". А ведь раньше подобные команды вообще не воспринимались "Кайратом" как ровня.

Учитывая новую систему розыгрыша ЛЧ, где уже после основного этапа турнира последует плей-офф, не исключено, что уже в 1/8 "Кайрат" столкнётся с трудностями, если они попадут на клуб уровня того же "Андерлехта".

И к тому же не стоит забывать, что уже через год Казахстан может потерять вторую путевку в Лигу чемпионов. В Казахстане главный конкурент "Кайрата" - "Семей", который и не думает сбавлять оборотов и по-прежнему достаточно амбициозен. Все это может привести алматинский клуб к историческому падению и возможному не выходу в ту же ЛЧ в ближайшие годы, а такого с "Кайратом" не бывало с начала 2000-х.