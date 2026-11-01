"Кайрат" потерпел разгром в матче за лидерство в группе Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" потерпел крупное поражение от бельгийского клуба "Спортинг-Андерлехт" в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в бельгийском Росдале, завершилась со счётом 8:3 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Эдгар Тараканов (7-я и 29-я минуты), Грелло (9-я), Стефан Ракич (20-я), Лукас Брито де Паула (25-я) и Стивен Диллин (31-я и 35-я). Ещё один мяч в свои ворота отправил игрок "Кайрата" Алмас Иманбеков (14-я). У алматинцев отличились Камиль Герейханов (30-я), Кайо Руис (32-я) и Луис Камило (34-я). При этом в составе "Кайрата" были удалены Павел Карпов (7-я) и Бруно Томазелли (38-я).

Таким образом, "Спортинг-Андерлехт" занял первое место в группе, а "Кайрат" финишировал вторым. Обе команды, как и латвийский "Бейтар", вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Румынский "Юнайтед Галац" не смог принять участие в основном раунде из-за финансовых трудностей, поэтому во всех матчах ему были засчитаны технические поражения со счётом 0:5.

Группа 2

1. "Спортинг-Андерлехт" - 9 очков;

2. "Кайрат" - 6;

3. "Бейтар" - 3;

4. "Юнайтед Галац" - 0.

По итогам основного раунда определились 16 участников плей-офф. Противостояния 1/8 и 1/4 финала будут состоять из двух матчей. Завершится плей-офф традиционным финальным турниром, который пройдёт 7 и 9 мая 2027 года на "Биль/Бьен Арене" в Швейцарии.