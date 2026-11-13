"Кайрат" дважды отыгрался и избежал сенсационного поражения

Актауский "Каспий" и алматинский "Кайрат" не смогли определить победителя в матче 13-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Актау и завершилась со счётом 2:2. Хозяева площадки дважды выходили вперёд, но гости в обоих случаях отыгрались, избежав сенсационного поражения.

В составе актаусцев отличились Нурсултан Танатулы (2-я минута) и Арнольд Кнауб (32-я). У алматинцев голы забили Павел Карпов (28-я) и Кайо Руиз (39-я).

После этой ничьей в активе команд по 23 очка. По дополнительным показателям "Кайрат" занимает третье место в таблице, а "Каспий" - четвёртое.

14 ноября команды вновь сыграют между собой.



