В ночь с 28 на 29 октября алматинский "Кайрат" проведёт первый матч в рамках основного раунда футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Казахстанский клуб сыграет против латвийского "Бейтара", дебютанта турнира.

Матч пройдёт в бельгийском Роосдале и начнётся в 00:30 по времени Астаны.

Прогноз от искусственного интеллекта

Прогноз на матч: победа АФК "Кайрат" с форой (-4.5) или точный счёт 6:1.

"Кайрат" - безоговорочный фаворит Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в этом противостоянии. Разница в классе между двукратным обладателем европейского титула из Казахстана и латвийским дебютантом колоссальна.

Почему "Кайрат" уверенно победит:

Турнирная мотивация: Хотя обе команды досрочно гарантировали себе выход в Элитный раунд (1/8 финала) из-за снятия румынского "Юнайтед Галати", алматинцам необходимо занимать первое место в группе. Это даст статус сеяных при следующей жеребьёвке.

Опыт и состав: Состав "Кайрата" укомплектован высококлассными бразильскими легионерами и игроками сборной Казахстана, имеющими огромный опыт игры на международной арене. "Бейтар" на таком уровне сыграет впервые в своей истории.

Ожидаемый сценарий:

Алматинцы заберут мяч с первых секунд, заставив соперника глубоко обороняться. Вероятнее всего, "Кайрат" забьёт 2-3 быстрых гола в первом тайме, после чего перейдёт в режим контроля игры. Гол престижа от латвийцев возможен в концовке матча на фоне усталости или при подключении пятого полевого игрока. Однако "Кайрат" добудет убедительную победу со счётом 6:1.

Отметим, что "Кайрат" попал во вторую группу основного раунда Лиги чемпионов вместе с бельгийским "Андерлехтом", латвийским "Бейтаром" и румынским "Юнайтед Галати". По регламенту в 1/8 финала выходят три лучшие команды квартета.

Однако "Юнайтед Галати" официально снялся с турнира из-за серьёзных финансовых проблем. В результате "Кайрат", "Андерлехт" и "Бейтар" автоматически гарантировали себе путевки в Элитный раунд.

В сезоне-2026/27 Казахстан в Лиге чемпионов представляют два клуба - "Кайрат" и "Семей".