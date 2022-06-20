Игроки сборной Казахстана вошли в число рекордсменов Лиги чемпионов

©КПРФ
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Вчера 16:34

Игроки сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор и Лео вошли в список рекордсменов Лиги чемпионов по количеству матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным УЕФА, на которые в своем Instagram ссылается futsalkazakhstan игрок "Кайрата," Дуглас сыграл 56 матчей в главном турнире Европы.

Лео, выступающий сейчас в Бразилии, провел в Лиге чемпионов 58 игр. А рекордсменом является Лусио ("Аксьон 21", "Иберия Стар", "Шарлеруа"), на счету которого 69 матчей.

Отметим, что Дуглас вернулся в "Кайрат" из аренды в российском клубе КПРФ.

 

 

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Метки:
Казахстанский футзал Лига чемпионов

Футзал Клубный футзал
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Вчера 16:34
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