Футзальный "Кайрат" включился в борьбу за "нового Рикардинью"

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Сегодня 14:50

АФК "Кайрат" в летнее трансферное окно может пополнить состав 19-летним талантом из Парагвая Хонатаном Франко, сообщает корреспондент Vesti.kz

Юноша сначала проявил себя на родине, в составе клуба "Виллья Хайес" и в составе сборной Парагвая до 20 лет. После Франко перебрался в итальянскую команду "Чиоли Аричча". В новом клубе он также достиг определенных результатов, став чемпионом Италии в категории до 19 лет, и был признан лучшим игроком турнира.

Южноамериканские эксперты уверены, что Франко - будущая звезда мирового футзала, и уже сейчас его манеру игры сравнивают с легендарным португальцем Рикардинью.

"Кайрат" уже просмотрел игрока и связался с агентом Франко на предмет возможного соглашения. Но алматинцам придется выдержать конкуренцию за парагвайского таланта, поскольку за ним наблюдают несколько итальянских и испанских клубов, а также лиссабонский "Спортинг". 

Отметим, что ранее "Кайрат" продлил контракт с одним из своих лидеров Чингизом Есенамановым и расстался с игроком сборной Румынии Савио.

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