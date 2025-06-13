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Клубный чемпионат мира 2025
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"Реал" нашел себе игрока на клубном ЧМ-2025

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"Реал" нашел себе игрока на клубном ЧМ-2025 ©depositphotos.com/zloyel

Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш может сменить Саудовскую Аравию на столицу Испании, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Аль-Хиляля" Рубен Невеш может сменить Саудовскую Аравию на столицу Испании, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, 28-летний португалец попал в сферу интересов мадридского "Реала", который ищет варианты для усиления центра поля.

В клубе высоко оценивают лидерские качества Невеша, его дальний удар и умение контролировать игру.

Напомним, ранее футболист выступал в АПЛ за "Вулверхэмптон", откуда и перебрался в Саудовскую Аравию. Его контракт с "Аль-Хилялем" действует до лета 2026 года, а текущая рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.


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