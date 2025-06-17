Защитник сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов удивил одноклубников, сообщают Vesti.kz.

Хусанов спел перед командой на ужине во время клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Сообщается, что игроки и тренерский штаб "горожан" оказались в восторге от выступления защитника из Узбекистана.

Напомним, что его трансфер Хусанова в "Сити" состоялся в январе из французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" выступит в группе G, где также собраны "Видад" (Марокко), "Аль-Айн" (ОАЭ) и итальянский "Ювентус".

Первый матч "горожане" проведут завтра, 18 июня против "Видада".