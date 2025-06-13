Гвардиола озвучил последствия клубного чемпионата мира

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола вслед за своим немецким коллегой Юргеном Клоппом высказался о возможных негативных последствиях клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Тренеры жалуются на клубный ЧМ

Недавно тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что участие "Сити" и "Челси" в турнире даст "Ливерпулю" и "Арсеналу" огромное преимущество в борьбе за титул. Бывший наставник "красных" Юрген Клопп, ныне глава глобального футбольного проекта Red Bull, назвал турнир худшей идеей в истории футбола, выразив опасения за физическое состояние игроков.

Тем не менее, Гвардиола подчеркивает, что "горожане", которые в 1/8 финала встретятся с саудовским "Аль-Хилялем", сосредоточены на том, чтобы вернуться к лучшей форме и завоевать трофей в АПЛ.

Гвардиола не согласен с коллегами?

"Я стараюсь отдыхать, наслаждаться атмосферой и хорошими вибрациями. Мы участвуем в соревновании и хотим победить.

Самое главное - восстановиться и заново найти в себе ту команду, которой мы были. Это моя основная цель в этом турнире", - цитирует слова Гвардиолы TIA.

Также испанский специалист не исключил, что соревнования могут истощить его подопечных, которые рискуют остаться без сил к концу первой половины грядущего сезона.

"Что будет дальше - увидим. Посмотрим, как все сложится после финала. Отдохнем столько, сколько позволит АПЛ.

Возможно, в ноябре, декабре или январе все станет катастрофой, мы будем истощены, и Клубный чемпионат мира нас уничтожит.

Я не знаю. Это впервые в нашей жизни. Посмотрим, что будет, когда вернемся", - добавил Хосеп.

Помимо прочего Гвардиола прокомментировал слова Клоппа, отметив, что частично мог бы согласиться с немецким функционером.

"Мы просто тренеры"

"Я много спорил с Юргеном, прекрасно понимаю, откуда у него такое мнение. Уважаю его, мог бы даже защитить его точку зрения.

Но в то же время мы, тренеры, просто выполняем свою работу. Мы не организуем турниры.

А когда мы уже здесь - гордимся этим. Многие команды жалуются, потому что не участвуют. Будь они здесь, им бы это наверняка понравилось", - добавил испанец.

Напомним, что на слова Юргена также отреагировал обладатель "Золотого мяча" - 1994 Христо Стоичков, раскритиковав экс-наставника "Ливерпуля".

Драмой обернулся матч на клубном чемпионате мира