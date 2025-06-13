"Не ожидал от него". Стоичков жестко осадил Клоппа за критику клубного ЧМ

Бывший футболист "Барселоны" и обладатель "Золотого мяча"-1994 Христо Стоичков выступил с критикой в адрес Юргена Клоппа и Рафиньи, которые ранее негативно высказались о новом формате клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz.

Турнир впервые проходит этим летом в США и уже вызвал неоднозначную реакцию.

В интервью MARCA и El Mundo болгарин прокомментировал резкие заявления Клоппа:

"Не ожидал этого от Юргена. Уважаю его, но, возможно, он раздражен, потому что "Зальцбург" не участвует, а он связан с Red Bull. Когда "Ливерпуль" играл - никто не жаловался. Когда получали деньги - тоже молчали. Надо проявлять больше уважения к таким турнирам".

Стоичков также не согласился с аргументами вингера "Барселоны" Рафиньи, который ранее говорил, что участие в турнире лишает футболистов полноценного отпуска.

"Когда зарабатываешь 20 миллионов в год - не жалуешься. Сейчас в футболе можно делать пять замен, плюс дополнительную в овертайме. Раньше таких условий не было. Так что жаловаться, по меньшей мере, странно", - отметил он.

Стоичков поддержал реформу турнира

По мнению Стоичкова, расширенный формат турнира делает футбол более доступным и разнообразным:

"Я тоже участвовал в этом турнире, но тогда это были всего пару матчей. Сейчас все иначе. ФИФА собрала команды с разных континентов, разных игровых стилей и культур. Это дает футболу новые возможности".

Болгарин также прокомментировал жалобы на погодные условия:

"В одном из матчей зрителей не было из-за грозы. А тренер "Челси" Энцо Мареска жалуется на дождь. Что теперь - выдать Инфантино пульт, чтобы он мог остановить дождь?", - с иронией добавил Стоичков.

"Футбол - это праздник"

"Футбол - это праздник. Я бы и сейчас с удовольствием вышел на поле, если бы дали бутсы и мяч. Этот турнир дает шанс молодым, которых раньше никто не знал. И, кстати, Клопп раньше тоже участвовал с "Ливерпулем" - и не возмущался. Почему тогда - и почему сейчас?", - заключил Стоичков.

Ранее Стоичков назвал главного фаворита на "Золотой мяч"-2025.