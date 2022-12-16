Три в одном. В Алматы собрались сильнейшие шахматисты из разных стран

Новости спорта Интеллектуальные Шахматы
Сегодня 14:04
©Vesti.kz

В Алматы проходит очередной рейтинговый турнир по шахматам, который впервые в истории объединил участников в трех дисциплинах, передает корреспондент Vesti.kz.

В новой академии имени Жансаи Абдумалик спортсмены соревнуются в категориях IM - международный мастер и GM - международный гроссмейстер, а также определяют кандидатов в мастера спорта Казахстана.

Все состязания стартовали 16 декабря. В сильнейшем состязании борются представители России, Грузии, Армении, Беларуси, Италии и Казахстана. Интересно, что самому молодому участнику 14 лет, а самому старшему 63 года.

В соревнованиях за норму межднауродного мастера казахстанцам противостоят россияне, таджики и армяне. Между тем, 18 участников выполняют предварительную программу на кандидата в мастера спорта. Уникальным состязание делает противостояние пенсионеров, которые получают шанс заработать денежные призы и начинающих шахматистов, делающих первые шаги в большом спорте.

Стоит отметить, что прямая трансляция матчей и их статистика ведется на официальном сайте международной федерации шахмат.

Фото предоставлено организаторами.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Шахматы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:04
Шахматы
Три в одном. В Алматы собрались сильнейшие шахматисты из разных стран
10 декабря, 19:34
Шахматы
Школьник против мастеров. В Алматы проходит исторический турнир по шахматам
23 октября, 19:18
Шахматы
Серебро и бронзу завоевали казахстанские шахматистки на чемпионате мира в Италии
17 октября, 11:32
Шахматы
Казахстан выиграл золото чемпионата Азии по шахматам
30 сентября, 22:08
Шахматы
Жансая Абдумалик высказалась о своем выступлении на Гран-при ФИДЕ
29 сентября, 14:56
Шахматы
Шахматы в школах и проведение турниров в регионах РК: что обсудили президенты ФИДЕ и КФШ с Токаевым
28 сентября, 21:38
Шахматы
Жансая Абдумалик попала в топ-5 Гран-при ФИДЕ
24 сентября, 09:00
Шахматы
Первая победа. Абдумалик и Асаубаева продолжают выступление на Гран-при ФИДЕ
24 августа, 14:50
Шахматы
Казахстанские шахматисты подвели итоги исторической Всемирной олимпиады
18 августа, 21:00
Шахматы
Федерация шахмат сделала заявление про Абдумалик и Асаубаеву
© 2008 - 2022 ТОО «EML»