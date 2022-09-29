Шахматы в школах и проведение турниров в регионах РК: что обсудили президенты ФИДЕ и КФШ с Токаевым

Автор: Димаш Тулегенов

В Астане состоялась пресс-конференция с участием президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, президента Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Галима Хусаинова и вице-президента Дармена Садвакасова. В рамках мероприятия спикеры рассказали о развитии шахмат в Казахстане, оценили уровень Жансаи Абдумалик и Бибисары Асаубаевой, а также поведали о диалоге с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вместе с Главой государства руководители ФИДЕ и КФШ обсудили ряд важных вопросов, касающихся участия представителей Казахстана в работе комиссий ФИДЕ, долгосрочное сотрудничество с международной федерацией, а также были отмечены достижения местных спортсменов на мировой арене.

С чемпионкой мира до 14 лет Зариной Нургалиевой

Аркадий Дворкович: "Еще раз поздравляю всех победителей и призеров разнообразных чемпионатов! Сегодня состоялась встреча с Президентом Казахстана. Я хотел бы коротко рассказать об их итогах. Прежде всего, благодарен Президенту Казахстана за поддержку шахмат в стране. Он очень четко обозначил поддержку. Мы обсудили развитие шахмат по трем направлениям: шахматы в школах (для этого нужно развивать шахматные программы во всех регионах страны, готовить учителей, включать в рамках факультативов в начальной школе); развитие талантов (этим нужно заниматься постоянно, вести каждого талантливого шахматиста к шансам стать международным мастером, гроссмейстером, для этого необходимо развитие шахматных академий, проведение сборов, участие в турнирах по всему миру); проведение шахматных турниров в Казахстане.

ФИДЕ уже организовала здесь два турнира, но мы надеемся, что в ближайшие месяцы здесь состоятся большие детско-юношеские соревнования. В них сможет получить шанс большое количество юных шахматистов, ведь не у всех есть возможность ездить по всему миру. ФИДЕ надеется, что здесь состоятся и крупные главные турниры. Надеюсь, что будет реализована и мечта провести Олимпиаду. На 2028 год шанс есть. В этом или следующем году надеемся на проведение одного из крупных международных турниров, но пока обещания давать не хочу. Так что это было основной тематикой встречи. Мы считаем, что Казахстан должен оставаться одним из центров развития шахмат для ФИДЕ в Центральной Азии. Именно здесь должны готовиться тренеры, арбитры, организаторы. Я рассчитываю на активное участие в этом КФШ".

С серебряным призером ЧМ до 18 лет Ногербеком Казбеком

- Как прошел первый этап Гран-при в Астане?

- Сегодня определится победитель. Борьба была бескомпромиссной. Организация на очень высоком уровне, площадка отличная. Считаю, что это показательный турнир, пример для других организаторов. Думаю, на этом опыте они будут учиться.

- Каково Ваше мнение о выступлении Жансаи Абдумалик и Бибисары Асаубаевой?

- Для них это огромный опыт и шанс, который они получили благодаря проведению Гран-при в Казахстане. Опыт абсолютно бесценный. Поэтому то, что Жансая и Бибисара на этом этапе не показали высоких результатов - ничего страшного. В дальнейшем они будут выступать с имеющимся опытом. Я в них абсолютно уверен. У них большое будущее, есть пример Динары, являющейся ведущей шахматисткой Казахстана.

С занявшим третье место до 14 лет Ансаром Алдияром

Галим Хусаинов: "В первую очередь хотел бы поблагодарить Аркадия Владимировича за то, что приехал в Казахстан. Мы можем вживую обсудить ряд вопросов, которые помогли бы нам поднять шахматы на новый уровень. Нам удалось провести ряд переговоров по развитию шахмат вместе с ФИДЕ. У нас уже есть опыт и возможности проводить большие международные соревнования, но для нас приоритетнее проведение детских турниров. В Батуми (Грузия) сейчас от нас поехало 74 юных шахматиста, и это по финансам сопоставимо с проведением турнира в Казахстане. Проведение турниров здесь важно для популяризации шахмат и выявления новых талантов.

С Президентом поднималась тема развития шахмат с точки зрения социализации: для детей с аутизмом и другими заболеваниями. Также это и шахматы в тюрьмах. Скоро будет проводиться чемпионат мира по шахматам среди заключенных, Казахстан тоже подал заявку. Мы будем стараться поддерживать всех. Также поднималась тема развития региональных шахмат, ведь это фундамент развития шахмат. Находясь в Астане, очень сложно дойти до каждого уголка, но если в каждом акимате будет соответствующая программа, то во всех отдаленных районах шахматы станут социальным лифтом и, соответственно, иметь шанс пробиться на вершину. Таким образом мы станем еще более интеллектуальной нацией".

С Султаном Кожахметовым, занявшим третье место среди юношей на чемпионате мира среди спортсменов с нарушением слуха

- Может ли большой турнир от ФИДЕ быть проведен в регионах Казахстана?

- Безусловно, такой вариант возможен. Здесь нужно рассматривать и с точки зрения технических возможностей, нужна определенная инфраструктура: многоместные гостиницы, транспортные возможности. Некоторые регионы под это уже подходят. Понятно, что Астана - столица, есть Алматы - региональный центр, активно развивается Шымкент, Туркестан. Специально под турнир никто инфраструктуру строить не будет, поэтому регионы должны быть готовы. Важна и поддержка регионов, их заинтересованность.

- Президент Казахстана заявил, что в планах есть увеличить количество секций в стране минимум в два раза. Сейчас их семь тысяч. В течение какого времени этот план можно реализовать?

- По срокам сложно сказать. Здесь нужна скоординированная работа не только с министерством, но и с регионами. Здесь, конечно же, развитие шахмат в школе должно дать соответствующий толчок к этому. Именно школьное развитие шахмат может дать новый импульс, который приведет к открытию новых секций. После внедрения шахмат в школах будет построена инфраструктура для секций. Те же тренеры, которые будут работать в секциях, также смогут преподавать в школах. Вполне реально запустить все это в течение одного-двух лет.

С серебряным призером чемпионата мира среди детей до 10 лет Марком Смирновым

Дармен Садвакасов: "Спасибо большое за ваше участие в сегодняшнем мероприятии! Для нас отрадно, что Казахстан становится одним из центров развития шахмат. Почти 200 национальных федераций входят в ФИДЕ, и Аркадий Владимирович находит время, чтобы приехать к нам, за что ему спасибо! Сегодня у нас есть успехи.

На чемпионате мира в Румынии Казахстан занял второе общекомандное место среди старших возрастов, а в Грузии - пятое место среди младших возрастов. Мы очень рады, что у нас растет такая плеяда. Казахстан уже является общепризнанным центром женских шахмат. Наши девушки являются, наверное, самой перспективной в мире сборной с точки зрения среднего возраста. Меня радует, что у нас появляются и перспективные юноши".

Отметим, что в рамках пресс-конференции прошло и награждение спортсменов, занявших первые места на чемпионате среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет в Румынии. Также КФШ наградила представителей шахматной федерации глухих за победы на чемпионате мира среди спортсменов с нарушением слуха.

Фото: Vesti.kz, Димаш Тулегенов©️