Жансая Абдумалик высказалась о своем выступлении на Гран-при ФИДЕ

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Сегодня 22:08
©instagram.com/zhansaya_abdumalik/

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик высказалась о прошедшем в Астане Гран-при ФИДЕ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она заняла пятое место.

"Вчера завершился первый этап женского Гран-при ФИДЕ. В этапе играли 12 сильнейших шахматисток своих стран. По результатам турнира я заняла пятое место. В целом результат неплохой, но я уверена, что следующие два этапа пройдут гораздо лучше. Благодарю всех болельщиков за поддержку и теплые слова!!" - написала казахстанская шахматистка у себя в Instagram.

Другая казахстанка Бибисара Асаубаева стала десятой.

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Метки:
Абдумалик Жансая Шахматы

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