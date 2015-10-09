Бибисара Асаубаева взлетела в мировом рейтинге после победы на ЧМ

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева поднялась на третье место в мировом рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE) по блицу после триумфа на чемпионате мира, сообщают Vesti.kz.

Рост в рейтинге FIDE

Благодаря победе на мировом первенстве Асаубаева улучшила свои позиции сразу на пять строчек и теперь уступает лишь двум представительницам Китая — Хоу Ифань, продолжающей возглавлять рейтинг, и Цзюй Вэньцзюнь, занимающей второе место.

В пятёрку сильнейших также входят россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина. За пределами топ-5, но в первой десятке рейтинга расположились Лэй Тинцзе, Тань Чжунъи (обе — Китай), Элин Руберс (Нидерланды), Хампи Конеру (Индия) и Чжу Цзиньэр (Китай).

Золото чемпионата мира

Напомним, Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу на турнире, прошедшем в Дохе (Катар). В финале казахстанка встречалась с украинкой Анной Музычук: первые три партии завершились вничью, а в решающей четвёртой игре Асаубаева сумела склонить чашу весов в свою пользу и завоевать титул.

Историческое достижение

Ранее уроженка Тараза выигрывала чемпионат мира по блицу в 2021 и 2022 годах. Нынешняя победа сделала её трёхкратной чемпионкой мира, закрепив за Асаубаевой статус одной из самых титулованных и успешных шахматисток в истории Казахстана.

