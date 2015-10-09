Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Шахматы
Сегодня 20:30
 

Какое место в мировом рейтинге занимает Бибисара Асаубаева после золота ЧМ по шахматам

Бибисара Асаубаева. Фото: ©FIDE

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала свой первый мировой рейтинг в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

В топ-100 входят пять шахматисток из Казахстана. Лучшую позицию - 11-е место - занимает лидер сборной Бибисара Асаубаева, которая недавно в Дохе (Катар) выиграла чемпионат мира по блицу.

Бибисара Асаубаева - первая шахматистка из Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Ранее она побеждала на ЧМ в 2021 и 2022 годах.

Казахстан в женском рейтинге FIDE:

  • Бибисара Асаубаева - 11-е место (2497 очков);
  • Меруерт Камалиденова - 57-е место (2386);
  • Ксения Балабаева - 70-е место (2371);
  • Алуа Нурман - 78-е место (2363);
  • Амина Каирбекова - 93-е место (2348).

В женском рейтинге FIDE лидирует китаянка Хоу Ифань (2 613). Ее соотечественницы Цзинэр Цзю (2 579) и Лэй Тинцзе (2 569) занимают второе и третье места соответственно. Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) из Китая идёт четвертой.


