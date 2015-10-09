Какое место в мировом рейтинге занимает Бибисара Асаубаева после золота ЧМ по шахматам

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала свой первый мировой рейтинг в 2026 году, сообщают Vesti.kz.

В топ-100 входят пять шахматисток из Казахстана. Лучшую позицию - 11-е место - занимает лидер сборной Бибисара Асаубаева, которая недавно в Дохе (Катар) выиграла чемпионат мира по блицу.

Бибисара Асаубаева - первая шахматистка из Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу. Ранее она побеждала на ЧМ в 2021 и 2022 годах.

Казахстан в женском рейтинге FIDE:

Бибисара Асаубаева - 11-е место (2497 очков);

Меруерт Камалиденова - 57-е место (2386);

Ксения Балабаева - 70-е место (2371);

Алуа Нурман - 78-е место (2363);

Амина Каирбекова - 93-е место (2348).

В женском рейтинге FIDE лидирует китаянка Хоу Ифань (2 613). Ее соотечественницы Цзинэр Цзю (2 579) и Лэй Тинцзе (2 569) занимают второе и третье места соответственно. Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (2565) из Китая идёт четвертой.

