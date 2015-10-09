Бибисара Асаубаева завоевала золото чемпионата мира по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, одержав победу на мировом первенстве, которое проходит в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

В напряжённом финале Асаубаева встретилась с представительницей Украины Анной Музычук. Три стартовые партии завершились вничью, а решающим стал четвёртый поединок, в котором казахстанка сумела склонить чашу весов в свою пользу и оформить чемпионский титул.

На пути к финалу Бибисара уверенно прошла полуфинальную стадию, всухую обыграв шахматистку из Китая Чжу Цзиньэр со счётом 3:0, не оставив сопернице шансов.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в столице Катара с 26 по 30 декабря. В турнире принимают участие 393 шахматиста. Мужчины соревнуются в 19 турах по швейцарской системе, женщины — в 15, после чего лучшие участники выходят в плей-офф, где победитель определяется по нокаут-системе.

Партии в блице проводятся в формате 3+2 — три минуты на игру с добавлением двух секунд за каждый ход. Общий призовой фонд чемпионата превышает 1 миллион евро.

Триумф в Дохе стал очередным громким достижением в карьере Бибисары Асаубаевой и ещё раз подтвердил её статус одной из сильнейших шахматисток мира.

Ранее уроженка Тараза завоёвывала золото мирового первенство в 2021 и 2022 году. Таким образом, Асаубаева стала трёхкратной чемпионкой мира.

