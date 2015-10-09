Бибисара Асаубаева высказалась после триумфа на чемпионате мира по шахматам

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала свою победу на мировом первенстве в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Она стала чемпионкой мира по блицу, обыграв в напряжённом финале украинку Анну Музычук.

"Было тяжело, но это потрясающе. Сделать такое один раз — непросто, не говоря уже о трёх победах. А ещё пройти квалификацию на турнир претендентов — это захватывающе. Сейчас я немного отдохну, а в феврале начну подготовку к турниру претендентов," — приводит слова Асаубаевой fide.com.

Ранее Асаубаева завоёвывала золото мирового первенства в 2021 и 2022 годах. Таким образом, она стала трёхкратной чемпионкой мира.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходил в столице Катара с 26 по 30 декабря. В турнире принимали участие 393 шахматиста. Мужчины соревновались в 19 турах по швейцарской системе, женщины — в 15, после чего лучшие участники выходили в плей-офф, где победитель определялся по нокаут-системе.

