Шахматы
Вчера 23:50
 

Токаев поздравил Асаубаеву с победой на третьем чемпионате мира

Касым-Жомарт Токаев. ©Depositphotos/LyazaTretyakova

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с триумфом на чемпионате мира по блицу и принял решение наградить шахматистку орденом "Барыс" II степени, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Бибисара Асаубаева завоевала золото чемпионата мира по шахматам

В своём обращении глава государства подчеркнул историческое значение достижения казахстанской шахматистки и её вклад в развитие спорта в стране.

"Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу.

Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене.

В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом "Барыс" II степени", — говорится в поздравлении Президента.

Напомним, Бибисара Асаубаева завоевала золото чемпионата мира по блицу на турнире, который прошёл в Дохе (Катар). В финальном матче казахстанка встретилась с украинской шахматисткой Анной Музычук. Три первые партии завершились вничью, а в четвёртой, решающей игре Асаубаева сумела одержать победу и оформить чемпионский титул.

Ранее уроженка Тараза становилась чемпионкой мира по блицу в 2021 и 2022 годах. Таким образом, нынешний успех сделал её трёхкратной чемпионкой мира и одной из самых титулованных шахматисток в истории Казахстана. 

