Шахматистка из Казахстана Бибисара Асаубаева улучшила позиции в Live-рейтинге ФИДЕ в классических шахматах. По итогам Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 в Будапеште (Венгрия) она оказалась на пятом месте, сообщают Vesti.kz.

До этого 22-летняя Асаубаева занимала седьмую строчку, но благодаря набору 5,4 балла она улучшила положение на две позиции, расположившись вслед за китаянками Хоу Ифань, Чжу Цзиньэр и Цзюй Вэньцзюнь, а также россиянкой Александрой Горячкиной.



Отметим, что ранее Бибисара уже входила в топ-5 мирового рейтинга, но затем опускалась в мировой классификации.

На Total Chess Pilot она провела матчи против лучших гроссмейстеров мира, среди которых норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. В итоге Асаубаева заняла 20-е место.

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