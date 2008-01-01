Шеремета падал четырежды и выстоял семь раундов. Вспоминаем другие яркие нокауты от Головкина

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) досрочно победил поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) в поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Обязательный претендент продержался семь раундов, по ходу которых успел четыре раза побывать на канвасе.

На восьмую трехминутку Шеремета уже не вышел - его угол отказался продолжать схватку. Таким образом, Головкин одержал победу техническим нокаутом и в рекордный, 21-й раз защитил титул.

На фоне такой победы корреспондент Vesti.kz решил вспомнить, как Головкин оформлял свои самые яркие нокауты в карьере.



Геннадий Головкин - Гжегож Прокса



Примечательно, что одно из своих мощнейших завершений казахстанец также провел против польского боксера. В 2012 году в пятом раунде своего американского дебюта GGG выдал серию ударов, которые повалили Проксу. Поляк смог встать и готов был продолжать, но рефери своевременно решил завершить встречу. Всего в этом поединке Прокса еще трижды побывал в нокдауне. Сначала в первом, затем в четвертом и пятом раундах.







Геннадий Головкин - Нобухиро Ишида



Не менее яркий нокаут GGG пришелся на поединок с японцем в 2013 году. В третьем раунде казахстанец провел настолько сильный правый боковой, что едва не выбил соперника с ринга. Японский боксер упал за канаты возле судейского стола. Таким образом, Головкин нанес бывшему временному чемпиону первое поражение нокаутом в карьере.







Геннадий Головкин - Мэттью Маклин



В 2014 году казахстанский боксер встретился с соперником из Великобритании. Победу над ним удалось одержать в третьем раунде попаданием сопернику в печень. После такого удара Маклин уже не смог встать, а Головкин получил в свою копилку 14 подряд досрочную победу в карьере.







Геннадий Головкин - Марко Рубио



В том же году GGG отметился еще одним карьерным нокаутом против уже другого боксера, на тот момент временного чемпиона в среднем весе по версии WBC. Во втором раунде Головкин достал соперника правым апперкотом, после чего левым боковым по голове отправил того на канвас. Мексиканец встал со счетом десять, однако показать готовность к продолжению поединка не смог и рефери остановил бой.







Геннадий Головкин - Доминик Уэйд



В 2015 году казахстанец, продолжая свою победную серию, уронил во втором раунде американского боксера. Уэйд, встав после нокдауна, позже нарвался на жесткий правый боковой от GGG. Как итог - очередной нокаут в копилку Головкина.







Геннадий Головкин - Келл Брук



А вот британец сумел продержаться немного дольше. В 2016-м Брук, поднявшись на две весовые категории, смог довести бой до пятого раунда, где Головкин победил его техническим нокаутом. Брук не мог ответить на серию ударов казахстанца, из-за чего судья принял решение остановить поединок. Поражение от GGG стало первым в карьере для британца.







Геннадий Головкин - Ванес Мартиросян



В 2018 году когда казахстанский боксер быстро уложил американца армянского происхождения. Встреча завершилась мощным нокаутом во втором раунде. Тем самым Головкин защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO.







Геннадий Головкин - Стив Роллс



В следующем году казахстанец также отметился мощным нокаутом против канадца, который он провел в своем дебютном поединке на платформе DAZN.



Смотреть с 15:40



