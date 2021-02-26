Казахстанский боксер суперсреднего веса Айдос Ербосынулы (15-0, 10 КО) уже в следующем году может стать чемпионом мира и даже встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (54-1-2, 36 КО) Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил обозреватель портала saturdaynightboxing.com Адам Абрамовиц.

17 апреля в немецком Карлсруэ Ербосынулы проведет бой с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 КО). Победитель станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

"Айдос Ербосынулы может стать новым именем. На мой взгляд, он один из самых непризнанных проспектов дивизиона. Он стабильно улучшает уровень своей оппозиции. Последние победы подняли его во всех рейтингах. Предстоящий бой с Евгением Шведенко имеет принципиальное значение. Если Ербосынулы победит Шведенко в поединке за звание претендента, в следующем году гарантированно будет драться за чемпионский пояс. Шведенко или Ербосынулы. Я думаю, что шансы боксеров примерно равны, но отдаю некоторое предпочтение Ербосынулы. Он выглядит более мощным.

Чемпионом организации является Калеб Плант, который входит в сферу интересов "Канело". Если их бой состоится и завершится победой Альвареса, то ему, возможно, придется защищать титул против претендента, которым может стать казахстанец", - отметил Абрамовиц.

Чемпионом IBF дивизиона является американец Калеб Плант (21-0, 12 KO). Он входит в сферу интересов "Канело", владеющего поясами WBA и WBC. Их поединок может состояться осенью этого года.

Отметим, что Ербосынулы в последнем бою в декабре прошлого года досрочно победил ганца Иссу Самира (19-1, 16 КО) и защитил пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global в суперсреднем весе.