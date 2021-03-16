"Не ожидал, что смогу победить так быстро". Ирландский боксер рассказал, как вырубил "казахского короля"

Ирландец Гэри Калли (12-0, 6 КО) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz досрочную победу над Виктором Коточиговым (12-2, 5 КО) по прозвищу "казахский король". В ходе беседы он назвал ключевой фактор своего успеха и высказался о возможном реванше.

Их поединок за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе прошел в английском Болтоне и был рассчитан на десять раундов, но завершился во втором, когда казахстанец оказался на настиле ринга и не смог подняться. Видео боя доступно здесь.

"Это был один из лучших моих боев. Я точно выполнил план и воспользовался своим шансом. Мне удалось нокаутировать Коточигова. Он был неплох, но казалось, что он не смог найти подходящую стратегию против меня. Я серьезно готовился к поединку. Это был мой шанс подняться на новый уровень. Если бы я действовал иначе, то Виктор мог бы создать мне большие сложности. Я не ожидал, что смогу победить так быстро и эффектно.

Я считаю его хорошим боксером и желаю ему удачи. Однако реванш с ним мне уже неинтересен. Впереди у меня новые вершины, и я буду тренироваться, чтобы быть достойным победы", - отметил Калли.

Коточигов потерпел второе поражение в карьере. В октябре прошлого года в Дубае казахстанец единогласным решением судей уступил британцу Макси Хьюзу, потеряв титул WBC International.