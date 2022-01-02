"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году

Мексиканец Сауль "Канело" Альварес в 2021 году стал лидеров по доходам за 2021 год среди боксеров и представителей ММА. По данным издания The Mirror он обошел даже Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом: (суммы в миллионах фунтов стерлингов)

5,70 — Билли Джо Сондерс

8,20 — Дастин Порье

8,20 — Деонтей Уайлдер

13,0 — Тайсон Фьюри

15,0 — Энтони Джошуа

15,0 — Логан Пол

31,0 — Джейк Пол

36,4 — Конор Макгрегор

48,2 — Флойд Мейвезер

65,7 — Сауль Альварес

Отметим, что Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях. В минувшем году "Канело" смог объединить все пояса во втором среднем весе, став "абсолютом". Также мексиканец выиграл номинации "Боец года" и "Бой года" по версии WBC.