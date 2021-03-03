"Интригующий поединок". Эксперт назвал фаворита в бою казахстанца Коточигова за титул от WBO

Ирландец Гэри Калли (11-0, 5 КО) является фаворитом в бою с казахстанцем Виктором Коточиговым (12-1, 5 КО). В беседе с корреспондентом Vesti.kz об этом заявил обозреватель портала irish-boxing.com Джонни Стэплтон. Эксперт объяснил свой выбор и оценил значение противостояния для будущего боксеров.

Напомним, 10-раундовый поединок запланирован на 12 марта в рамках вечера бокса от MTK Global в Дубае (ОАЭ). На его кону будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.

"Соперники очень схожи стилистически. Статистика и манера поведения на ринге также очень похожи. Калли выше и может позволить себе работать на дистанции. К тому же технически британский боксер оснащен лучше. На стороне казахстанца - его выносливость и опыт проведения затяжных десятираундовых боев. На самом деле это будет интригующий поединок, но небольшое предпочтение отдаю Калли. В битве на победу по очкам он выглядит убедительнее", - отметил Стэплтон.

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Свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей впервые в карьере проиграл британцу Макси Хьюзу (22-5-2, 4 КО) и потерял титул WBC International. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере. Калли же боксировал в августе в Саут-Киркби (Англия) и по итогам восьми раундов победил местного боксера Крэйга Вудраффа (10-6, 4 КО).