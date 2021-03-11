"Это всегда наказывается". В США высказались о перспективах казахстанца из Golden Boy после поражения в титульном бою

Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о поражении боксера первого полусреднего веса Руслана Мадиева (13-2, 5 КО) и оценил его дальнейшие перспективы.

В прошедшие выходные казахстанец потерпел поражение в бою за вакантный титул WBO NABO в Пуэрто-Рико от местного спортсмена Даниэлито Зорильи. В восьмом раунде поединок был остановлен. Мадиев нанес удар в затылок сопернику и тот после консультации медиков не стал продолжать бой. В итоге победу присудили пуэрториканцу, которому отдали предпочтение двое из трех судей.

"Руслан Мадиев действовал неплохо. Поединок между ним и пуэрториканцем шел в равной борьбе. Однако у казахстанца есть какая-то тяга к грязным приемам. Это всегда наказывается. В данном случае это сыграло с ним злую шутку. Два поражения для проспекта, который еще не добрался до элиты, - это не лучшая статистика. Я не думаю, что его будут выводить на чемпионский бой. Скорее всего, Мадиева ждет роль опытного боксера-экзаменатора для молодых талантов", - отметил МакКаферри.

Для казахстанца это второе поражение в профи при 13 победах. Его соперник же выиграл свой 15-й бой и идет без проигрышей. Напомним, интересы Мадиева представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions.