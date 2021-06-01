Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Astana Arlans Любительский бокс Профи-бокс
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Эксперт назвал причины досрочного поражения Джукембаева в дебютном бою в США

Также он высказался о перспективах казахстанца.

Эксперт назвал причины досрочного поражения Джукембаева в дебютном бою в США
Фото: boxingscene.com©
Новости спорта Бокс
0

Казахстанского боксера Батыра Джукембаева (18-1, 14 КО) задавили физической мощью. Такое мнение корреспонденту Vesti.kz высказал обозреватель портала Boxingtalk.com Иван Монтиэль. Эксперт прокомментировал его поражение от пуэрториканца Сабриэля Матиаса (17-1, 17 КО) и высказался о дальнейших перспективах.

"Матиас просто задавил Джукембаева. Его физическая мощь оказалась результативнее техники и скорости казахстанца. В определенные моменты Джукембаев показывал хороший бокс, но пропустил очень много мощных ударов и начал допускать ошибки. Матиас показал, что готов к большим боям. Он задал такой быстрый темп, а соперник не смог его поддерживать. Команда казахстанца приняла верное решение, отказавшись от продолжения поединка. Чувствовалось, что дальше Джукембаеву может быть нанесен фатальный урон. Я думаю, что Батыру нужно укреплять себя и работать над минусами. Для дальнейших перспектив ему нужно улучшить свой бокс. Со временем он может получить еще один шанс", - отметил Монтиель.

Их поединок состоялся утром 30 мая в Лос-Анджелесе и был рассчитан на 12 раундов. В четвертой трехминутке пуэрториканец отправил Джукембаева в нокдаун, а после восьмого угол казахстанца отказался от продолжения боя. Это поражение стало первым в карьере, а поединок был дебютным в США. 

"У него сердце воина, уважаю его за это". Обидчик Джукембаева похвалил казахстанца

Теперь Матиас в рамках "турнира четырех" от IBF для определения обязательного претендента на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе встретится с победителем противостояния Льюис Ритсон (21-1, 12 КО) (Великобритания) - Йеремиас Понсе (27-0, 17 КО) (Аргентина), которое состоится 12 июня.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Джукембаев Батыр

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:26
Бокс

Эксперт назвал причины досрочного поражения Джукембаева в дебютном бою в США
28 мая
15:04
Бокс

Джукембаев пообещал нокаутировать соперника на пресс-конференции перед первым боем в США
28 мая
14:21
Бокс

"Было некомфортно". Журналиста возмутило пренебрежение к Джукембаеву на пресс-конференции перед первым боем в США
27 мая
19:15
Бокс

Определились дата и место следующего боя Садриддина Ахмедова
26 мая
18:08
Бокс

"Чувствуется влияние GGG". Эксперт оценил Джукембаева и назвал главную опасность его соперника по дебюту в США
25 мая
16:04
Бокс

В BoxingScene назвали преимущество Джукембаева над соперником по дебютному бою в США
19 мая
20:51
Бокс

Эксперт ESPN объяснил, почему бой Алимханулы с экс-чемпионом мира станет украшением андеркарта Ломаченко
18 мая
17:25
Бокс

Комментатор ESPN назвал самых перспективных молодых боксеров из Казахстана
18 мая
14:40
Бокс

Стали известны дата и место проведения следующего боя Садриддина Ахмедова
17 мая
18:00
Бокс

В ESPN назвали изюминку первого боя Батыра Джукембаева в США
13 мая
14:14
Бокс

"Это не уровень Головкина, но...". В США оценили перспективы Алимханулы в бою против экс-чемпиона мира
12 мая
18:25
Бокс

"Как Головкин". В Англии вспомнили поединок GGG после досрочной победы "Канело" над Сондерсом
12 мая
13:10
Бокс

Жанибека Алимханулы задумали свести с экс-чемпионом мира с 18 нокаутами
11 мая
18:45
Бокс

Головкин? В США высказались о победе "Канело" над Сондерсом и подобрали ему достойного соперника
6 мая
15:16
Бокс

В карде трехкратного чемпиона мира или у Ломаченко? Стали известны дата и место проведения боя Алимханулы
5 мая
19:54
Бокс

"Сложнейшее испытание после Головкина". Сондерса назвали самым неудобным соперником для Альвареса
4 мая
18:04
Бокс

"Шанс взобраться на вершину". Зарубежный эксперт спрогнозировал исход дебютного боя Джукембаева в США
1 мая
10:21
Бокс

Непобежденный российский чемпион успешно прошел взвешивание перед очередной защитой пояса
1 мая
09:53
Бокс

Казахстанцы смогут увидеть бой Энди Руиса в прямом эфире
1 мая
08:27
Бокс

"Я покину угол". Фьюри предупредил Джошуа о своей возможной сдаче
28 апреля
17:51
Бокс

Джукембаева предостерегли от недооценки соперника по первому бою в США
27 апреля
14:15
Бокс

Стало известно о состоянии Ербосынулы: казахстанец заболел коронавирусом и сорвал важный бой
26 апреля
17:46
Бокс

"Можно было дать ничью". Зарубежный эксперт назвал причину поражения казахстанского спарринг-партнера "Канело"
23 апреля
14:03
Бокс

В США объяснили первое поражение казахстанского спарринг-партнера "Канело"
22 апреля
15:15
Бокс

"Надеюсь, судейский произвол, как в боях с Головкиным, не повторится". Эксперт оценил шансы Сондерса против "Канело"
21 апреля
17:34
Бокс

Боксер с 18 победами может стать следующим соперником непобежденного супертяжа из Казахстана
21 апреля
14:21
Бокс

"Это главный враг GGG". В США прокомментировали перспективы Головкина и рейтинг средневесов от DAZN
20 апреля
18:13
Бокс

В США назвали сильные стороны следующего соперника казахстанского спарринг-партнера "Канело"
16 апреля
14:28
Бокс

Названо преимущество Джукембаева над соперниками по турниру за звание претендента на титул чемпиона мира
15 апреля
14:41
Бокс

Стали известны сроки следующего боя Каната Ислама
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика