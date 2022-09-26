Дацик оценил свою победу над Емельяненко

Новости спорта Бокс
Сегодня 07:41
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик оценил свою победу над соотечественником Александром Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дацик рассказал, что нокаутировал Емельяненко легким скоростным ударом.

"Этот бой - лучший пример антиалкогольной кампании в стране, - заявил он, пояснив, что из-за алкоголя даже у спортсменов в форме ухудшается координация. Конечно, жалко было Александра. За такое короткое время никакая фарма не поможет восстановиться. Я не наносил мощного силового удара, которым сломал бы ему голову", - заявил российский спортсмен.

Напомним, что в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем по правилам бокса, Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что "шоу не получилось". После боя Емельяненко попросил реванш у Дацика, и он согласился.

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Метки:
Емельяненко Александр

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