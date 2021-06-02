Чемпион Азии из Казахстана с титулом от WBC начал тренировочный лагерь. Известны сроки проведения следующего боя

Казахстанский боксер первого среднего веса Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 KO) начал подготовку к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В эти дни чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года проводит тренировочный лагерь в Ливерпуле (Англия). Свой следующий поединок он может провести в середине лета.
В последний раз казахстанец выходил на ринг в апреле. В рамках боксерского шоу в Дубае (ОАЭ) он за 70 секунд победил Хебера Рондона (20-1, 13 KO) из Венесуэлы и защитил пояс WBC International. Благодаря своему успеху Кулахмет заработал 210 тысяч долларов и поднялся на 48 строчек рейтинга BoxRec - со 187-го на 139-е место.
Напомним, что его дела ведет промоутерская компания MTK Global.
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