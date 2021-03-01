Американский боксер с 18 нокаутами отказался от боя с казахстанцем Али Ахмедовым

У казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедова (16-1, 12 КО) сменится соперник. Как сообщил корреспонденту Vesti.kz источник, близкий к ситуации, американец Скотт Сигмон (35-14-1, 18 КО) отказался от поединка.

По данным портала BoxRec, их десятираундовый бой планировалось провести 12 марта в Плант-Сити (штат Флорида, США). Он стал бы первым для Ахмедова после декабрьского поражения в бою за титул IBO от эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО). Теперь же казахстанцу для возвращения будут подбирать другого оппонента.

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Напомним, что Ахмедов начал профессиональную карьеру в 2016 году. Спустя три года он стал сотрудничать с GGG Promotions, в составе которой провел три поединка.