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Рейтинг Букмекеров выбрал лучшую компанию года

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Сегодня 15:30
©1xBet

28 марта состоялась церемония награждения "Metarating Awards" - первой премии в области спорта и беттинга в Казахстане. Премия стала подлинным праздником для мира ставок и развлечений, а также моментом торжества для компании 1xBet, которая победила на этой престижной церемонии 4 раза, забрав трофеи в трех ключевых категориях.

Спонсор спортивных эмоций участвовал в каждой предложенной номинации, но выбор корреспондентов упал на 1xBet в трех позициях.

С торжественным изяществом великолепные ведущие вечера произносили "1xBet" трижды. "Лучший букмекер по версии РБ", "Бренд года" и "Лучшее приложение" – эти награды стали лишь подтверждением того, что компания 1xBet является неоспоримым лидером в своей области. Не только инновационность и качество услуг, но и превосходный сервис делают ее ведущим игроком на рынке.

Представители компании, сияя от гордости и радости, поднялись на сцену, чтобы получить заслуженные трофеи. Их слова благодарности и признательности:

"Очень приятно получить награду лучшей букмекерской компании по версии авторитетного издания "Рейтинг Букмекеров". Их название говорит само за себя, а мы рады соответствовать цифре один в нашем названии. Благодарим всех кто голосовал и поддерживал нашу компанию", - ведущий специалист по маркетингу компании 1xBet на премии от Metaratings.

Помимо наград за лучшую компанию в профессиональной области, 1xBet праздновала успех в номинации "Амбассадор года". В ожесточенной борьбе хрупкая, но невероятно сильная Айгерим Абилкадирова забрала престижную награду.

Но это был не только вечер побед. Это был вечер вдохновения, мотивации и подтверждения того, что усердная работа и превосходство непременно вознаграждаются. Поэтому, компания 1xBet гордо идет дальше, где ее будет ждать еще больше свершений.

Метки:
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