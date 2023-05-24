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Одна ставка - и премиум кроссовер твой!

Новости спорта Букмекеры
Сегодня 10:00
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Впервые в Казахстане уникальная акция от Fonbet! Собери выигрышный экспресс на сумму от 3000 тенге и с минимальным коэффициентом от 2000 и новый Lexus RX станет твоим! Никаких скрытых условий и сложных механик. Авто премиум-класса достанется тому, кто первым сообщит о выигрышном купоне в службу поддержки (call-center).

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Метки:
Fonbet Букмекеры
Новости
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