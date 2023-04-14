Юлия Путинцева сделала красивый жест после матча за выход на ЧМ по теннису

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отметилась красивым жестом на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

После победы над полькой Магдой Линетт юные любители тенниса попросили ее об автографе. Путинцева не отказала им, попросив их спуститься в подтрибунное помещение.

Напомним, что вслед за Путинцевой свой матч выиграла другая казахстанка - Елена Рыбакина.

Таким образом, Казахстан ведет в противостоянии с Польшей - 2:0.

15 апреля пройдут еще три игры:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская;

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг.

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