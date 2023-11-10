Партнерский материал

Юлия Путинцева победила соперницу в матче со Словенией на чемпионате мира

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Сегодня 18:35
©ktf.kz

Юлия Путинцева (69-я ракетка мира) принесла сборной Казахстана очередное очко в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в испанской Севилье.

Казахстанка обыграла Тамару Зиданшек (100-й номер рейтинга WTA) со счетом 2:6, 6:2. Перед началом третьей партии словенка отказалась от продолжения борьбы. После двух игр противостояния Казахстан - Словения счет 1:1. К сожалению, это значит, что казахстанская команда остановилась в шаге от полуфинала чемпионата мира.

В первой встрече Анна Данилина проиграла Кайе Юван - 1:6, 0:6.

В заключительной парной игре Анна Данилина и Жибек Куламбаева сыграют против Вероники Эрьявец и Элы Милич.

Подключайте BeeHome+. Не пропустите главные теннисные трансляции!

Метки:
Путинцева Юлия
Новости
Сегодня , 18:35
Кубок Билли Джин Кинг
Юлия Путинцева победила соперницу в матче со Словенией на чемпионате мира
Сегодня , 17:27
Кубок Билли Джин Кинг
Не справились без Рыбакиной. Казахстан досадно закончил ЧМ по теннису
Сегодня , 16:56
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан узнал цену отсутствия Рыбакиной на ЧМ по теннису
Сегодня , 14:36
Кубок Билли Джин Кинг
Рыбакина сыграет? Назван состав сборной Казахстана на матч ЧМ по теннису
Сегодня , 09:53
Кубок Билли Джин Кинг
Борьба за 9 миллионов долларов. Трансляция второго матча Казахстана на ЧМ по теннису
Сегодня , 09:30
Кубок Билли Джин Кинг
В сборной Казахстана прокомментировали отсутствие Рыбакиной в матче Кубка Билли Джин Кинг
Вчера , 21:09
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан и Австралия выявили победителя матча на ЧМ по теннису
Вчера , 19:07
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан повесил "баранку" и выиграл первый матч на ЧМ по теннису
Вчера , 17:22
Кубок Билли Джин Кинг
Казахстан стартовал с поражения на ЧМ по теннису
Вчера , 16:00
Кубок Билли Джин Кинг
Стало известно, почему Рыбакина не сыграет за Казахстан на ЧМ по теннису
© 2008 - 2023 ТОО «EML»