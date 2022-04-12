В сборной Германии оценили силу Елены Рыбакиной перед решающим матчем с Казахстаном

Отсутствие Андреа Петкович в составе не повлияет на игру сборной Германии в матче Кубка Билли Джин Кинг против Казахстана. Такое мнение выразил капитан команды Райнер Шуттлер, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что теннисистка из-за травмы пропустит турнир в Нур-Султане.

"Если бы она была здесь с нами, это было бы, конечно, очень здорово. Но так как она получила травму во время игры в США, то с нами она сейчас не присутствует. Я не уверен, что сейчас это имеет большое значение, но было бы хорошо, если бы она с нами была. Сейчас нам приходится иметь дело с ситуацией, которая сложилась. Петкович оказывала отличную поддержку команде, она отличный игрок, отличный конкурент. И мы надеемся, что она в ближайшее время восстановится и будет дальше поддерживать команду", - сказал Шуттлер.

Он также отметил, что ожидает сложное противостояние между первыми ракетками команд - Еленой Рыбакиной и Анжеликой Кербер.

"Елена Рыбакина - это молодой игрок, она играла не так давно на "Ролан Гарросе", ей нравится грунт. Анжелика Кербер - это бывшая первая ракетка мира, у нее есть титул в "Большом шлеме". Мы видим, что в рейтинге они близки к друг другу. Я ожидаю, что будет интересная игра. Но эта встреча будет для всех сложная", - отметил Шуттлер.

Напомним, игры пройдут 15-16 апреля в Национальном теннисном центре в Нур-Султане. Победитель встречи, которая будет состоять из пяти игр, выйдет в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

Казахстан на турнире представят Елена Рыбакина, Анна Данилина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Жибек Куламбаева. От Германии сыграют Анжелика Кербер, Юле Нимайер, Анна-Лена Фридзам и Лаура Зигемунд.

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