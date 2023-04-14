Рыбакина исполнила мечту фанатов после матча с Польшей

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не обошла вниманием своих фанатов на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.
Просьбы болельщиков (среди них были и юные любители тенниса), мечтавшие о селфи со своим кумиром и автографах, были удовлетворены в полной мере.
Напомним, что Рыбакина обыграла Веронику Фальковскую в двух сетах - 6:3, 6:4. Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Польшей со счетом 2:0.
Ранее другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева также отметилась красивым жестом.
15 апреля сыграют:
Елена Рыбакина - Магда Линетт;
Юлия Путинцева - Вероника Фальковская;
Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.
Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг.
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