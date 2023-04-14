Рыбакина исполнила мечту фанатов после матча с Польшей

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не обошла вниманием своих фанатов на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Просьбы болельщиков (среди них были и юные любители тенниса), мечтавшие о селфи со своим кумиром и автографах, были удовлетворены в полной мере.

Напомним, что Рыбакина обыграла Веронику Фальковскую в двух сетах - 6:3, 6:4. Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Польшей со счетом 2:0.

Ранее другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева также отметилась красивым жестом.

15 апреля сыграют:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская;

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг.

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