Озвучен состав сборной Казахстана на Кубок Билли Джин Кинг

Новости спорта Теннис Кубок Билли Джин Кинг
Вчера 23:52
©ФТК

Опубликована заявка женской сборной Казахстана на групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира - Кубок Билли Джин Кинг, который пройдет в Глазго (Шотландия), сообщает пресс-служба ФТК.

Тренерский штаб сборной Казахстана по теннису во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (26-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (47-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (21-й номер парного рейтинга WTA) и Жибек Куламбаева (189-й номер парного рейтинга WTA).

Сборная Казахстана попала в группу С, где 8 ноября сыграет с хозяйкой - Великобританией, а 9 ноября с Испанией. Матчи пройдут на крытом харде Emirates Arena.

Напомним, что 12 команд: Великобритания, Казахстан, Австралия, Бельгия, Канада, Чехия, Италия, Польша, Испания, Словакия, Швейцария, США - поделены на четыре группы и сборные-победительницы каждой группы выйдут сразу в полуфинал чемпионата мира. Финал состоится 13 ноября.

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Метки:
Кубок Федерации Рыбакина Елена WTA Казахстан Данилина Анна Путинцева Юлия

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