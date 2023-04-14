"Кошмарное начало". Eurosport - о матче Казахстана и Польши за выход на ЧМ по теннису

Eurosport, сеть спортивных телевизионных каналов, на своем сайте уделила внимание поражению польки Магды Линетт от казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой на Кубке Билли Джин Кинг, передают Vesti.kz.

Путинцева победила в двух сетах - 7:5, 6:3.

"Кошмарное начало матча с Казахстаном.

Первый поединок в противостоянии Польши с Казахстаном на Кубке Билли Джин Кинг и первое большое разочарование. 19-я ракетка мира Магда Линетт проиграла Юлии Путинцевой (45-я ракетка в рейтингеWTA) - 5:7, 3:6, несмотря на то, что начала первый сет с преимуществом 4:0.

На кону двухдневных соревнований - место в ноябрьском чемпионате мира, где 12 лучших команд мира будут бороться за трофей.

В Астане полькам приходится обходиться без Иги Швентек и Магдалены Френх, которые были травмированы, что делает казахстанок фаворитками. Команды играют до трех побед, и первое очко к большому удивлению оказалось на счету хозяек корта.

Линетт доминировала в начале матча. Она вела 4:0 с двумя брейками. И тут что-то произошло - Магда позволила сопернице сделать еще один брейк, а при счете 5:3 у нее было три сетбола. Она не воспользовалась ни одним из них, а через мгновение снова позволила забрать свою подачу. Что еще хуже, ошибка за ошибкой преследовали Линетт, тогда как Путинцева не собиралась за это ее прощать", - пишет польская версия Eurosport.

Напомним, что вслед за Путинцевой свой матч выиграла другая казахстанка - Елена Рыбакина. Таким образом, Казахстан повел в противостоянии с Польшей - 2:0.

15 апреля пройдут еще три игры:

Елена Рыбакина - Магда Линетт;

Юлия Путинцева - Вероника Фальковская;

Анна Данилина/Гозаль Айнитдинова - Алисия Росольска/Вероника Фальковская.

Победитель противостояния квалифицируется в финальную часть чемпионата мира - Кубка Билли Джин Кинг.

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