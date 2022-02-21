Чемпионка US Open сравнила 19-летнюю казахстанку с Сереной Уильямс

Чемпионка US Open-2019 канадка Бьянка Андрееску (№130) на пресс-конференции после победы над казахстанкой Соней Жиенбаевой (№1023) ответила на вопросы журналистов. В частности, она высоко оценила потенциал своей соперницы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором матче игрового дня, в рамках квалификационного этапа Кубка Билли Джин Кинг Казахстан - Канада в Астане, 26-летняя Андрееску оказалась сильнее 19-летней Жиенбаевой - 6:4, 7:6(4).

"Да, это был, безусловно, сложный матч. Я бы не сказала, что в нём было что-то неожиданное. Я имею в виду, что на таком уровне всегда ожидаешь, что игроки покажут себя с лучшей стороны. Я просто старалась играть как можно стабильнее на протяжении всего матча. Конечно, я чувствовала, что публика явно болеет за Казахстан, и это ей (Соне), возможно, помогало в определённые моменты. Тем не менее я считаю, что она станет великолепным игроком, и что мы ещё не раз увидим её. Она ведь сейчас учится в университете, верно? Я думаю, что это отличный опыт для неё", - сказала Андрееску о сопернице.

Также мы попросили Бьянку провести параллель между этим матчем и финалом US Open-2019, в котором она играла против легендарной Серены Уильямс на её же территории. Тот матч канадка сенсационно выиграла со счётом 6:3, 7:5.

"Какой сложнее? (смеётся). Ой, на этот вопрос трудно ответить, но, знаете, я бы сказала, что, финал (US Open-2019) помог мне в этот момент сегодня, потому что, очевидно, нелегко играть против публики (тогда Бьянка играла против американки Уильямс в США - Прим. ред), но в некотором смысле я старалась выступить ещё лучше, чтобы зрители немного успокоились (смеётся). Несмотря на это, я думаю, что казахстанцы очень патриотичны, что приятно видеть, но я считаю, что наша команда справилась. В таких моментах и заключается суть Кубка Билли Джин Кинг, не так ли? Я думаю, что сохраняла стабильное настроение на протяжении всего матча. Но я не могу сказать, какой матч был сложнее (смеётся)", - цитирует слова Андрееску журналист Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

