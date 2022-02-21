Сменившая гражданство теннисистка - о дебюте за сборную Казахстана и местах, которые считает домом

19-летняя Соня Жиенбаева (№1023) поделилась эмоциями от дебюта в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной Казахстана. В рамках первого игрового дня в квалификационном противостоянии с Канадой она играла против чемпионки US Open-2019 Бьянки Андрееску (№130), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перспективная казахстанская теннисистка сумела дать бой именитой сопернице, однако проиграла в двух партиях - 4:6, 6:7(4). Это был первый матч Сони за сборную, а в 2024 году она сменила немецкий паспорт на казахстанское гражданство.

- Поздравляем с дебютом за сборную Казахстана! Расскажите, пожалуйста, об эмоциях? Что вы чувствовали и как сейчас себя ощущаете?

- Я немного нервничала в начале. Хотела быть спокойной, но иногда не хватало энергии на более длительные розыгрыши. Я была сфокусирована, но не всегда получалось. Я думаю, что дебют был хороший. Я не выиграла, но очень рада, что сыграла с Андрееску, она выигрывала "Большой шлем". Очень рада, что сыграла за Казахстан!

- Вы - большая молодец. Очень понравилось, как вы боролись с чемпионкой US Open, с очень опытным игроком. Расскажите, что вам сказала Бьянка у сетки после матча, а также как вас поддержала команда? Может, уже общались со своими родителями?

- Первые эмоции разделила с капитаном Юрием (Щукиным). До этого Бьянка сказала мне, что это был хороший матч. После уже вся команда поддержала меня. Было очень приятно. Я видела папу и брата, но мы ещё не разговаривали лично (улыбается).

- В одном из интервью вы говорили, что начинали заниматься теннисом в Алматы. А где сейчас ваша тренировочная база и какое место в мире вы можете назвать своим домом?

- Прямо сейчас я учусь в Малибу (США), могу назвать это место домом. Конечно, домом является и то место, где живут мои родители - в Германии.

- Казахстанские фанаты всегда оказывают специфическую яркую поддержку. Они скандировали ваше имя. Как вы к этому относитесь?

- Я думаю, что я уже немного привыкла к такой поддержке. В колледже играла сезон, где меня тоже поддерживали, и даже громче (улыбается). Вся команда за меня болела как оркестр: "Let's go, Соня". Мне очень приятно играть при такой атмосфере.

- Есть ли у вас мечта или цель остаться в сборной Казахстана на много-много лет?

- Конечно, есть. Для этого нужно работать, физически набирать, привыкать играть на всех покрытиях. Я готова работать ради того, чтобы остаться в команде. Я очень рада быть тут и хотелось бы играть дальше.

- На тай-брейке вы вели 4:0, а потом остановила розыгрыш из-за аута и проиграла тай-брейк. Что тогда произошло?

- При счёте 0:4 мне показалось, что мяч приземлился в ауте. Там много следов от мяча было, и судья решил так. И она (Бьянка) начала хорошо подавать, а я начала меньше двигаться. Она сыграла хорошо, изменив игру тактически.

- Какой был план на игру с Бьянкой?

- Конечно, играть с ней непросто, но план был соревноваться, бороться и фокусироваться на каждом следующем мяче. Чтобы эмоции не взяли верх.

- Завтра по расписанию стоит ваш матч с Кайлой Кросс. Смотрели ли вы её сегодняшний матч с Путинцевой? И как бы сравнили Кросс с Андрееску?

- Кайла помладше, ей 21 год, и она левша. Она отлично сыграла первый сет с Путинцевой, а во втором сете не сдавалась даже при счёте 1:5. Надо, конечно, постараться, подвигаться в матче с ней. Она в хорошей форме. Это будет уже другой матч.

Таким образом по итогам первого игрового дня счёт в противостоянии равный - 1:1. Очки своим командам принесли первые номера сборных Юлия Путинцева (№76) и Андрееску.

Завтра, 11 апреля, в Астане состоится второй и заключительный день противостояния, который включит в себя два либо три матча (в случае необходимости), первый из которых - парный.

Фото: Vesti.kz/Маржан Куандыкова©️

