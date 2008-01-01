Сборную Казахстана сняли с эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета.

Сборная Казахстана сошла с дистанции на третьей передаче из-за большого количества кругов. Первой на дистанцию вышла Елизавета Бельченко, которая отстала от лидера на минуту 51 секунду. Дарья Климина привезла еще "+4:13".

В итоге Анастасия Кондратьева и Алина Коломиец на старт так и не вышли.

Победу же в эстафете одержали биатлонистки сборной Норвегии. Каролин-Оффигстад Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн использовали шесть дополнительных патронов и с одним штрафным кругом финишировали с результатом час восемь минут 4,3 секунды. Вторыми стали француженки (+24,5 секунды, 16 дополнительных патронов), замкнули тройку шведки (+32,5 секунды, 1 штрафной круг, 9 дополнительных патрона).