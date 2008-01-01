Казашка вслед за "золотом" выиграла "серебро" на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Представительница Беларуси Динара Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алимбекова уступила только норвежке Марте Олсбю-Ройселанн, которая на четырех огневых рубежах допустила два промаха и показала время 29 минут 4,6 секунды. Представительница Беларуси закрыла все мишени, но отстала от победительницы на 13,9 секунды. При этом Алимбекова, выигравшая спринт и стартовавшая в гонке преследования первой, упала во время прохождения дистанции.

Тройку лучших замкнула француженка Жюлья Симон, которая с тремя промахами уступила Олсбю-Ройселанн 17,8 секунды. Программу этапа в Хохфильцене завершит мужская эстафетная гонка, которая пройдет также сегодня.



Алимбекова родилась в Карагандинской области, но когда ей было три года, семья эмигрировала в Беларусь, где родители нашли работу. У Динары есть казахские корни - ее отца зовут Талгат. Мама же по национальности - белоруска. Возможно, именно это повлияло на выбор страны при эмиграции. В истории зимних Олимпиад она стала первой чемпионкой, которая родилась в уже независимом Казахстане.

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