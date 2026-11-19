Сборная Узбекистана по пляжному футболу потерпела крупное поражение от Омана в стартовом матче Кубка Азии — 2026, который проходит в Таиланде, сообщают Vesti.kz.

Сборная Омана разгромила Узбекистан 9:0

Встреча первого тура группового этапа завершилась со счётом 9:0 в пользу оманской команды.

Таким образом, узбекистанцы начали континентальный турнир с разгромного поражения, не сумев поразить ворота соперника.

Следующий матч — против ОАЭ

В следующем туре сборной Узбекистана предстоит встретиться с командой Объединённых Арабских Эмиратов. Матч запланирован на 21 ноября и станет для узбекистанцев возможностью реабилитироваться после неудачного старта.

В этот же день сборная Омана сыграет с Саудовской Аравией. Обе встречи пройдут в рамках группы C.